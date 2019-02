Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Nach Frontalzusammenstoß nahe Erzgrube: Motorradbesatzung fliegt über Auto

Pfalzgrafenweiler (ots)

Nach einem Frontalzusammenstoß in einer Rechtskurve kurz vor Erzgrube sind am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer und sein Sozius verletzt worden.

Die beiden fuhren auf einem Leichtmotorrad auf der Kreisstraße von Hallwangen in Richtung Erzgrube. Kurz vor Erzgrube trieb des den 16-Jährigen mit seiner Yamaha in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenspur. Dort kam ein Audi, dessen Fahrer nicht mehr reagieren konnte. Bei dem Frontalzusammenstoß schleuderte es den 16-Jährigen und seinen etwas älteren Mitfahrer über den PKW. Beide landeten sehr unsanft am Boden. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Sein Sozius konnte mit leichteren Blessuren wieder aufstehen. Beide wurden nach der Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro.

