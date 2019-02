Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Unfallflucht beim Manfred-Ulmer-Sportheim

Spaichingen (ots)

Am Samstagabend, im Zeitraum von 18 Uhr bis 23 Uhr, ist ein Daimler GLC auf dem Parkplatz des Manfred-Ulmer-Sportheims von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der hinteren Stoßstange beschädigt worden. Vermutlich hat ein Fahrzeug mit einem Anhänger dort gewendet oder rangiert und ist dabei am linken, hinteren Stoßstangeneck des Mercedes hängengeblieben. Der Sachschaden an dem GLC beläuft sich auf 2000 Euro. Das Polizeirevier Spaichingen nimmt Hinweise zu der Unfallflucht unter der Rufnummer 07424-9318-0 entgegen.

