Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen-Lauffen) Technischer Defekt ruft Feuerwehr auf den Plan

Deißlingen-Lauffen (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts an einer Heizunganlage einer Firma in der Brühlstraße musste am frühen Montagmorgen, gegen 01.30 Uhr, die Feuerwehr Deißlingen mit 10 Wehrleuten und 2 Fahrzeugen ausrücken. Wie sich vor Ort herausstellte war es in einer Lagerhalle der Firma zur Rauchentwicklung gekommen, weshalb zwei Feuermelder Alarm schlugen. Ein offenes Feuer entstand nicht. Die Feuerwehr stellte die Heizungsanlage ab und lüftete den Lagerraum.

