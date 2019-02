Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Unfall am Kreisverkehr bei der Feuerwehr mit 10.000 Euro Sachschaden

Rottweil (ots)

Am Sonntagnachmittag hat eine 36-jährige Mercedes-Fahrerin am Kreisverkehr bei der Feuerwehr in der Schramberger Straße einen Audi übersehen und ist mit ihm zusammengeprallt.

Die Mercedes-Fahrerin wollte aus Richtung Stadtmitte auf der Schramberger Straße her kommend in den Kreisverkehr einfahren und übersah den bereits dort fahrenden Audi. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

