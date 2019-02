Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rötenbach) Suzuki Jimny rutscht aus Kurve

Rötenbach (ots)

Auf der Fahrt von Rötenbach in Richtung Rötenberg ist am Samstagmittag ein Suzuki Jimny wegen Glätte von der Fahrbahn gerutscht.

Der kleine Geländewagen fuhr gegen 12.40 Uhr auf der L422 in Richtung Rötenberg. In Schattenbereichen war die Fahrbahn zu der Zeit noch glatt. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam der Suzuki wegen der Eisglätte ins Schleudern, rutschte von der Straße und prallte gegen die angrenzende Böschung. Der Jeep kippte auf die Beifahrerseite. Die 65-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Das Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell