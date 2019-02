Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil- Neufra) 84-jährige Autofahrerin fährt in Personengruppe: Drei verletzte Fußgängerinnen

Rottweil-Neufra (ots)

Am Sonntagmittag ist eine 84-jährige Smart-Fahrerin auf der Kreisstraße 5543 in eine neben der Fahrbahn laufende Personengruppe gefahren. Die Smart-Fahrerin war gegen 11.15 Uhr von Frittlingen kommend in Richtung der Bundesstraße 14 unterwegs. Kurz vor der Bahnunterführung in der scharfen Linkskurve liefen 8 Fußgänger auf dem Grünstreifen. Die Fahrzeuglenkerin erkannte die Gruppe, erfasste dennoch vier Fußgängerinnen mit ihrem Fahrzeug. Zwei davon wurden durch die Kollision mit dem Kleinwagen leicht verletzt. Eine 39-jährige Frau wurde von dem Smart am linken Bein erfasst und etwa 2 Meter mitgeschleift. Sie musste mit einem Rettungswagen in die Helios-Klinik nach Rottweil gebracht werden. Die vierte Fußgängerin wurde nicht verletzt. An dem Smart entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro.

