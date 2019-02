Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldmössingen) Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Vorstadtstraße

Waldmössingen (ots)

Am Sonntagabend ist es in der Vorstadtstraße (L 419) zu einer Unfallflucht gekommen, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht.

Ein 27-jähriger Seat-Fahrer war gegen 23 Uhr auf der Landstraße 419 nach dem Ortsausgang von Waldmössingen in Richtung Oberndorf unterwegs, als ihm auf seiner Fahrbahn ein roter Pkw entgegenkam. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto zu vermeiden, bremste der Seat-Fahrer seinen Wagen stark ab und wich nach rechts aus. Dennoch streiften sich die beiden Fahrzeuge an der jeweiligen Fahrerseite bevor der Seat im rechten Straßengraben zum Stehen kam. Der Unfallverursacher fuhr daraufhin einfach weiter. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Über Schäden am Verursacherfahrzeug ist nichts bekannt. Das Polizeirevier Schramberg ermittelt nun wegen der Unfallflucht und sucht dringend nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07422-2701-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell