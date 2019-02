Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schenkenzell) Opel mit Fußtritten traktiert und erheblich beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen

Schenkenzell (ots)

Im Zeitraum von Samstag, gegen 23 Uhr, bis Sonntag, gegen 21.15 Uhr, wurde ein Opel auf dem Parkplatz am Bahnhof von Unbekannten mit mehreren Fußtritten beschädigt. Die Unbekannten demolierten das Fahrzeug hinten rechts, vorallem am Rücklicht und der Abschleppöse bis hin zur rechten Seitenwand und dem Radlauf. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Wagen von den Unbekannten zum Aufschaukeln gebracht wurde, sodass im Inneren des Fahrzeugs Gegenstände herumfielen und sich Teile der Innenverkleidung lösten. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1000 Euro. Hinweise zu der Tat bitte an das Polizeirevier Schramberg unter der Rufnummer 07422-27010.

