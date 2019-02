Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) VW Passat angefahren - Verursacher fehlt (Zeugenaufruf)

Hechingen (ots)

Bereits am Freitag ist in der Fürstin-Eugenie-Straße, nahe der Kreuzung Bozener Straße, ein VW Passat angefahren worden. Der PKW stand ab 16 Uhr am rechten Fahrbahnrand. Gegen 17.30 Uhr stellte der Besitzer des Volkswagens den Schaden fest, der auf etwa 1000 Euro geschätzt wird. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich nach dem Parkrempler entfernt.

Die örtliche Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen oder dem verursachenden PKW machen kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07471 9880 0).

