Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dunningen) Mountainbike-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Dunningen (ots)

Am Sonntagnachmittag, um kurz vor 15 Uhr, ist ein 52-jähriger Mountainbike-Fahrer auf einem landwirtschaftlichen Weg gestürzt und hat sich hierbei schwer verletzt. Der 52-Jährige war alleine auf einem abschüssigen Weg von Stittholz in Richtung Bösingen unterwegs. Wegen zu hoher Geschwindigkeit stürzte der Mountainbiker etwa 20 Meter vor der Einmündung zur Kreisstraße 5563 und überschlug sich mehrfach. Hierbei zog sich der Mann, der einen Helm trug, erhebliche Verletzungen zu, weshalb er mit dem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar-Klinikum geflogen wurde.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell