Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Autofahrerin in Schlangenlinien unterwegs

Hüfingen (ots)

Eine 60-jährige Autofahrerin ist am Sonntag, gegen 22 Uhr, durch ihre Fahrweise aufgefallen. Die Frau war zwischen Mundelfingen und Hausen vor Wald unterwegs und fuhr in großen Schlangenlinien teilweise bis in den Grünstreifen. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte die Polizei. Die Ordnungshüter konnten die Autofahrerin anschließend kontrollieren. Ein durchgeführter Alcotest erklärte die unsichere Fahrweise. Über 1,8 Promille zeigte das Testgerät. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und muss auf ihren Führerschein verzichten.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell