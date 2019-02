Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Rote Ampel übersehen - 6.500 Euro Sachschaden

VS-Villingen (ots)

Eine 86-jährige Lenkerin eines Toyota hat am Sonntag, gegen 14.30 Uhr, an der Kreuzung Berliner Straße / Karlsruher Straße das Rotlicht einer Ampel übersehen. In der Folge kam es auf der Kreuzung zu einem Zusammenstoß mit einem Auto eines 38-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt.

