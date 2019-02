Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Auffahrunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Hechingen (ots)

Weil ein Audifahrer am Samstagabend beim Kaufland die Vorfahrt nicht beachtete, sind auf der B32, kurz vor dem Kreisverkehr, zwei Autos aufeinander gefahren.

Gegen 21.20 Uhr bog ein Audi A6 von der Lastwagenzufahrt des Einkaufsmarktes in die B32 ab. Von links kam auf der Bundesstraße ein VW Golf, den der Audifahrer nicht beachtete. Die VW-Fahrerin musste eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern. Die Vollbremsung kam für den Fahrer des ihr folgenden PKWs, auch ein VW Golf, zu überraschend. Der 37-Jährige konnte nicht mehr reagieren und fuhr auf. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro. Der VW Golf des Auffahrenden war so stark beschädigt, dass ein Abschleppdienst verständigt werden musste. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

