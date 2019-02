Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Blumentopf brennt

Spaichingen (ots)

Ein als Aschenbecher benutzter Blumentopf ist in der Nacht zum Samstag in der Ostpreußenstraße in Brand geraten. Ein Anwohner sah kurz vor Mitternacht auf einem benachbarten Balkon etwas brennen und verständigte die Feuerwehr. Anschließend ging er zum Brandort, um die Bewohner zu warnen, die bis dahin noch nichts bemerkt hatten. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr war das kleine Feuer gelöscht. Die Floriansjünger brauchten nur noch die verbrannten Überbleibsel zu entsorgen. Sachschaden entstand nicht.

