Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf) 10.000 Euro Schaden nach Glätteunfall

Oberndorf (ots)

Am Sonntagmorgen ist eine KIA-Fahrerin auf der K5500 zwischen Altoberndorf und Trichtingen wegen Eisglätte von der Fahrbahn abgekommen.

Gegen 6.15 Uhr war die 55-Jährige auf dem Weg in Richtung Trichtingen. Kurz vor der Abzweigung der K5502 nach Bochingen kam sie auf eisglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Dabei kippte ihr KIA um und blieb so liegen. Die Frau konnte leicht verletzt aus ihrem Auto steigen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt.

