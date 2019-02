Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen) Dreierkarambolage in der Bachstraße

Geislingen (ots)

Am Samstagnachmittag hat ein Peugeot bei einem Auffahrunfall in der Bachstraße die beiden vor ihm stehenden Autos aufeinander geschoben.

Gegen 17.15 Uhr fuhr eine junge Autofahrerin in ihrem Peugeot auf der Bachstraße in Richtung Isinger Straße. Kurz bevor die Bachstraße nach rechts abzweigt, stieß sie aus Unachtsamkeit gegen einen am Straßenrand parkenden Audi. Der Aufprall war so wuchtig, dass es den Audi gegen einen davor stehenden VW Bus schob. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Weil sie Schmerzen hatte, ging die 21-Jährige nach der Unfallaufnahme ins Krankenhaus.

