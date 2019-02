Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Wochenmarkt Muslenplatz: alkoholisierter Autofahrer überfährt Fuß der "Stadtgewalt"

VS-Schwenningen (ots)

Am Samstagmorgen ist ein alkoholisierter Autofahrer einem Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt über den Fuß gefahren.

Gegen 6.35 Uhr sprach der Stadtangestellte einen Mazdafahrer an um zu erfragen, was er mit seinem Auto auf dem Wochenmarkt zu suchen hat. Als er sich dem jungen Mann als Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienst vorstellte, reagierte dieser sichtlich panisch, ergriff die Flucht und fuhr dem Stadtpolizist dabei über den Fuß. Beamte vom Polizeirevier Schwenningen trafen den Verkehrssünder zu Hause an. Aber nicht im Haus, sondern davor. Dort stand der Mazda, in dem der 20-Jährige schlief. Der junge Mann hatte 1,4 Promille - so das Ergebnis des Atemalkoholtests. Konsequenz waren eine Blutentnahme und die Inverwahrungnahme des Führerscheins. Der städtische Mitarbeiter blieb unverletzt.

