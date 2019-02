Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Karambolage in der Schubertstraße - Ford schiebt drei Autos zusammen

VS-Schwenningen (ots)

Bei einer Karambolage am Samstagabend in der Schubertstraße sind vier Personenkraftwagen beschädigt worden.

Kurz nach 21 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann in seinem Ford S-Max auf der Schubertstraße in Richtung Salinenstraße. In Höhe der Einmündung Allensteiner Straße standen drei PKW parkend am rechten Fahrbahnrand. Der 36-Jährige kam auf der geraden Strecke etwas aus der Spur. Er prallte gegen den hinten parkenden Wagen und schob ihn auf die beiden Autos davor. Dabei entstand an allen vier PKWs Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 15.000 Euro. Alkohol spielte eine wesentliche Rolle bei diesem Unfall, denn der Verursacher hatte 1,9 Promille - so das Ergebnis des Atemalkoholtests. Damit war der Führerschein weg. Zwei der beschädigten Fahrzeuge waren ein Fall für den Abschleppdienst.

