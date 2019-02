Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen)B14: Linksabbiegerin übersieht Gegenverkehr

Aldingen (ots)

Am späten Samstagabend ist eine 28-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen von der B14 in Richtung Denkingen mit einem entgegenkommenden BMW zusammen gestoßen

Kurz nach 22 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann in seinem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Aldingen. An der Einmündung der L433 bog vor seiner Nase ein weiterer BMW via Denkingen ab. Die 28-jährige Linksabbiegerin hatte ihn entweder nicht gesehen oder sich möglicherweise einfach verschätzt. Die beiden Autos stießen heftig zusammen, der 36-Jährige verletzte sich leicht. Er kam anschließend ins Krankenhaus. An den BMWs entstand Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

