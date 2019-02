Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Einbrecher hebeln an Terrassentür

Balingen (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, in der vergangenen Woche in Heselwangen in ein Wohnhaus einzudringen.

Die Unbekannten hebelten zwischen Dienstag und Samstag an der Terrassentür des in der Hohe Straße stehenden Wohnhauses. Nach mehreren Hebelversuchen gaben sie auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 400 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Balingen unter der Rufnummer 07433 264 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell