POL-TUT: (Tuttlingen) Betrunkener schlägt Scheibe ein - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Ein offensichtlich betrunkener Mann hat in der Nacht zum Sonntag in der Unteren Hauptstraße die Fensterscheibe eines Shisha Shops eingeschlagen.

Eine Zeugin beobachtete gegen 00.40 Uhr, wie zwei Männer einen offensichtlich Betrunkenen auf die Eingangstreppe des Shisha Shops setzten. Der so "Gegängelte" war damit nicht einverstanden und begann, mit den Armen um sich zu schlagen. Dabei traf er auch die gläserne Eingangstür des Geschäfts, die dadurch zu Bruch ging. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Nach dem Klirren der Scheibe entfernte sich das Trio in Richtung Zentraler Omnibusbahnhof. Zwei der Männer konnte die Zeugin beschreiben: der "Kleine" war zirka 160 bis 165 Zentimenter groß, hatte kurzes schwarzes Haar, trug eine Jeans und eine khakifarbige Jacke. Einer seiner Kumpels war um die 185 Zentimeter groß, von kräftiger Statur, trug eine Basecap und eine schwarze Jacke. Die drei unterhielten sich in einer fremden Sprache.

Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt in der Sache und sucht Zeugen. Wer aufklärende Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07461 941 0).

