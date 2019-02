Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rötenberg) Mercedes fährt gegen Telefonmast

Rötenberg (ots)

Am Samstagmorgen ist auf der Landstraße zwischen Rötenberg und Rötenbach, bei der Lochmühle, ein Mercedes gegen einen Telefonmast gefahren.

Gegen 10.30 Uhr war der Mercedes auf dem Weg in Richtung Rötenbach. In einer leichten Linkskurve auf Höhe der Lochmühle kam die 56-jährige Fahrerin des PKWs aus Unachtsamkeit nach rechts auf das unbefestigte Bankett. In der Folge stieß der Mercedes gegen einen Telefonmast und kippte um. Die 56-Jährige konnte unverletzt aussteigen. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro.

