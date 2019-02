Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Unfallflucht in der Loewestraße - Zeugen gesucht

Balingen (ots)

Beim Ein- oder Ausparken ist am Freitagmorgen ein unbekannter Autofahrer oder eine Fahrerin in der Loewestraße an einem parkenden Nissan Juke hängen geblieben. Die Autobesitzerin stellte den Schaden gegen 10.30 Uhr fest. Ein Verursacher war nicht sichtbar. Sie hatte ihren kleinen SUV gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz vor der Arztpraxis Dr. Triebener-Windrich abgestellt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Das Polizeirevier Balingen hat die Anzeige aufgenommen und sucht nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07433 264 0 entgegen genommen.

