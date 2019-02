Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz a.N.) Frau wird beim Zigaretten holen beklaut

Sulz a.N. (ots)

Eine Frau ist am Freitagabend beim Zigaretten holen in der Dresdener Straße von zwei dunkelhäutigen Männern bestohlen worden.

Die 45-Jährige stand gegen 20.30 Uhr vor dem Zigarettenautomaten, als ihr plötzlich jemand von hinten auf die Schulter klopfte. Neben ihr standen zwei dunkelhäutige Männer. Den Überraschungsmoment nutzte das Duo aus und klaute ihr einen kleineren Bargeldbetrag und ihre EC-Karte. Beides hielt sie in den Händen. Die Täter sprachen während der Tat in englischer Sprache miteinander. Einer war etwa 180 cm groß, der zweite zirka 10 Zentimeter kleiner. Beide waren dunkel gekleidet. Die nach der Anzeigenerstattung eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Das Polizeirevier Oberndorf ermittelt in der Sache und sucht Zeugen. Wem die beiden Tatverdächtigen aufgefallen sind wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07423 8101 0).

