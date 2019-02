Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a. N.) Unfallflucht in der Kohlbergsteige - Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Auto an der Fahrerseite eines geparkten Ford Galaxys in der Kohlbergsteige in Horb a. N. hängen geblieben.

Hierbei wurden die Fahrertüre, Kotflügel sowie Stoßstange erheblich beschädigt. Damit nicht genug, rissen auch der Außenspiegel und der Türgriff ab. Die exakte Schadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen werden geben, sich unter der Telefonnummer 07451 96-0 zu melden.

gez. D. Zschunke

