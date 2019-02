Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Unfallflucht beim Dobelparkplatz (Zeugenaufruf)

Freudenstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag hat ein bislang unbekannter Fahrzeug-Lenker einen Opel Astra auf dem Dobelparkplatz in Freudenstadt beschädigt. Zwischen 15.30 Uhr und 16.35 Uhr prallte der Verursacher gegen die linke Ecke der Heckstoßstange des Cabrios. Die genaue Schadenshöhe der 18 cm langen Beschädigung ist bislang noch unklar. Hinweise zur Unfallflucht bitte an das Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-0.

