Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Guckloch zu klein - Fußgängerin aufgeladen

Balingen (ots)

Nur durch ein kleines Guckloch spickend hat ein Autofahrer am Freitagmorgen in Frommern beim Abbiegen eine Fußgängerin übersehen und aufgeladen.

Der 41-Jährige bog gegen 6.25 Uhr mit seinem Opel von der Balinger Straße nach rechts in die Waldstetter Straße ab. Die Scheiben seines Autos waren rundum zugefroren. Er blickte nur durch ein kleines Guckloch, das er sich frei gekratzt hatte. An der wenige Meter entfernten Fußgängerfurt, die zu der Zeit noch keinen Ampelbetrieb hatte, überquerte eine Frau die Waldstetter Straße. Der Opelfahrer sah die 51-Jährige durch sein unzureichendes Sichtfenster nicht. Er lud die Fußgängerin auf, die gegen Motorhaube und Windschutzscheibe prallte. Anschließend stürzte sie zu Boden. Bei der Kollision verletzte sie sich schwer. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte kam die Frau ins Krankenhaus. Der Zusammenstoß war so heftig, dass an dem schon älteren Opel wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell