POL-TUT: (Burladingen) Auffahrunfall am Bahnübergang Kläranlage Killer

Burladingen (ots)

Am Bahnübergang zwischen Killer und Jungingen hat es am Donnerstagmorgen schon laut gekracht, als zwei Autos aufeinander fuhren.

Gegen 10.45 Uhr musste eine 64-jährige Frau mit ihrem Nissan an dem Bahnübergang anhalten. Hinter ihr fuhr ein Seat. Dessen Fahrer, 39 Jahre alt, bemerkte den "Bremser" zu spät. Als der Nissan stand, fuhr er von hinten auf. An den beiden PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

