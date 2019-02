Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) B462: Im Streit aus Kurve geflogen

Baiersbronn (ots)

Wegen eines Streits mit seiner Beifahrferin ist am Freitag ein 37-jähriger Mann mit seinem VW Tiguan auf Höhe der S-Bahn-Haltestelle Heselbach von der Fahrbahn abgekommen.

Die Beiden waren gegen 00.40 Uhr auf dem Weg in Richtung Huzenbach. Der VW-Fahrer geriet mit seiner Nebensitzerin in Streit und war deshalb abgelenkt. In einer leichten Rechtskurve bei der Haltestelle Heselbach wurde ihm seine Unaufmerksamkeit zum Verhängnis: er kam mit seinem VW nach links von der Fahrbahn ab. Neben der Straße überfuhr er ein Verkehrszeichen. Am Ende kippte das Auto um. An dem ziemlich verbeulten Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf rund 10.000 Euro schätzt. Ein Abschleppdienst musste verständigt werden. Verletzt wurde niemand.

