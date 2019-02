Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Autofahrerin überfährt verlorene Bremstrommel

Hüfingen (ots)

Eine 37-jährige Lenkerin eines Mazda hat am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 5753 ein Bruchstück einer Bremstrommel überfahren. Die Frau war aus Richtung Riedsee kommend nach Hüfingen unterwegs und konnte in der Dunkelheit die stark verrostete, halbe Bremstrommel nicht erkennen. Beim Überfahren entstand am Mazda ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Die Trommel stammt vermutlich von einem Lastwagen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) entgegen.

