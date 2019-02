Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen) Kuh entwischt aus Metzgerei

Villingen (ots)

Am Donnerstagmorgen ist aus einer Metzgerei in der Hauptstraße eine Kuh abgehauen und in Richtung der Landesstraße 181 gerannt.

Gegen 11.35 Uhr büxte das Tier beim Entladen aus. Zwei Mitarbeiter der Metzgerei versuchten vergeblich die Kuh einzufangen und verständigten schlussendlich die Polizei. Die Ordnungshüter konnten die Spuren entlang der Landesstraße 181 verfolgen. Die Spuren verloren sich dann im Gewann Lachenmoos. Gegen 13 Uhr wurde das Tier im Bereich des Geistmoosweg erneut gesichtet. Gegen 14 Uhr rannte die Kuh erneut in Richtung der Landesstraße und musste von einem Jäger des Forstamtes erlegt werden. An der Suche war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

