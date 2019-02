Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Zeugen nach Unfallflucht auf Firmenparkplatz in der Föhrenstraße gesucht

Tuttlingen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch im Zeitraum von 6.30 Uhr bis 16.30 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Föhrenstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Ein hier abgestellter Audi A5 Sportback wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug-Führer im Bereich der hinteren, rechten Fahrzeugseite beschädigt. An dem Audi A5 entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 07461-941-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell