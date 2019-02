Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar, Renfritzhausen) Einbruch in Tennis-Clubheim

Renfritzhausen (ots)

Im Zeitraum von Montag, gegen 20 Uhr, bis Donnerstag, gegen 9 Uhr, sind unbekannte Täter in das Vereinsheim des TC-Mühlheim-Renfritzhausen eingebrochen. Die Unbekannten drückten mit brachialer Gewalt die Eingangstüre zum Schankraum und dann die Türe zur Küche ein. Entwendet wurde nach bisherigem Sachstand nichts. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Es dürfte ein Tatzusammenhang mit den Einbrüchen in das Vereinsheim des Angel- und Naturschutzvereins sowie in das Vereinsheim der SG Mühlheim-Renfritzhausen am Anfang dieser Woche bestehen (wir berichteten bereits). Hinweisen zu den Taten bitte an den Polizeiposten Sulz a.N. unter der Rufnummer 07454-92746.

