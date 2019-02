Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen)Zwei Leichtverletzte bei Rotlichtverstoß an der Kreuzung der Schützenstraße mit der Kronenstraße

Tuttlingen (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung der Kronenstraße mit der Schützenstraße sind am Mittwoch um kurz nach 15 Uhr zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Eine 69-jährige VW-Fahrerin befuhr die Katharinenstraße und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Kronenstraße überqueren. Hierbei missachtete die Frau das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit einem von rechts aus der Schützenstraße kommenden BMW. Bei dem Zusammenprall wurden die VW-Fahrerin sowie der 74-jährige BMW-Fahrer leicht verletzt. Die Fahrerin des VW kam mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Tuttlingen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell