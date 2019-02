Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mühlheim an der Donau, L 433, L277) Auffahrunfall an der Einmündung: 69-Jährige verletzt sich leicht

Mühlheim an der Donau (ots)

Bei einem Auffahrunfall an der Einmündung der Landstraße 443 zur Landstraße 277 ist am Mittwoch, um kurz vor 10 Uhr, eine 69-jährige BMW-Fahrerin leicht verletzt worden. Die Frau war auf der Landstraße 443 von der Mühlheimer Vorstadt kommend in Richtung der Landstraße 277 unterwegs. An der Einmündung wollte sie dort nach rechts in Richtung Nendingen abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt halten. Dies sah ein dahinter fahrender Audi-Fahrer zu spät und fuhr in das Heck des BMW. Durch den Aufprall wurde die BMW-Fahrerin leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Tuttlingen. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell