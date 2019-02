Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz a.N.)Gestohlenes Auto der Stadt in Ellwangen aufgefunden

Sulz a.N.) (ots)

Der nach einem Einbruch in der Nacht zum 14.01.2019 in das Rathaus Sulz entwendete Skoda ist in Ellwangen, auf einem Parkplatz in der Stadtmitte, aufgefunden worden. Der städtische Pkw stand, den bisherigen Ermittlungen zufolge, über mehrere Wochen dort. Ein Rad am Fahrzeug war luftleer. Ansonsten war das Fahrzeug unbeschädigt. Es wurde nach Beendigung der Spurensuche durch die KP Aalen von Mitarbeitern der Stadt Sulz in Ellwangen abgeholt. Somit ist der Fahrzeugbestand der Stadt Sulz wieder vollzählig. Es liegen bisher keine Hinweise zu den Tätern vor. Der Fall ist mit dem Fahrzeugfund nicht abgeschlossen, die Ermittlungen gehen weiter.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell