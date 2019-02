Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bösingen) Zeugen nach Unfall im Mühlweg gesucht

Bösingen (ots)

Nach einem Unfall am Mittwoch, gegen 11.30 Uhr, im Mühlweg sucht die Polizei nach Zeugen. Eine Golf-Fahrerin touchierte hier beim Rückwärtsfahren aus dem Parkplatz der Mühle Rosenberger einen im Mühlweg stehenden Renault Clio. Hierbei entstand ein Sachschaden an den beiden Fahrzeugen in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Golf-Fahrerin fuhr daraufhin weiter, da sie den Zusammenstoß nicht bemerkte. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0741-477-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell