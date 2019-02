Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen-Schwenningen) Ausweichmanöver - Polizei sucht Zeugen

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine 24-jährige Lenkerin eines VW Polo ist am Mittwoch, gegen 16.10 Uhr, einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen und in der Folge von der Straße abgekommen. Die junge Frau war auf der Kreisstraße 5734 zwischen Waldrast und Herzogenweiler, in Fahrtrichtung Herzogenweiler, unterwegs und musste einem entgegenkommenden silbernen Pkw ausweichen, der nicht weit genug rechts fuhr. Beim Ausweichmanöver kam die 31-Jährige nach rechts von der Straße ab. Der entstandene Sachschaden am Polo wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw fuhr unbeirrt weiter. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-00) entgegen.

