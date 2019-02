Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Truchtelfingen) Cleanpark: Staubsaugerschläuche durchgeschnitten

A.-Truchtelfingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch beim Cleanpark in der Straße "Am Reislebach" sieben Staubsaugerschläuche und vier Bürstenschläuche glatt durchtrennt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Wer verdächtige Wahrnehmung gemacht hat wird gebeten, die Polizei Albstadt (Telefon 07432 955 0) zu informieren.

