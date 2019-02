Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) B463: Unfall beim Einfädeln - 11.000 Euro Schaden

Balingen (ots)

Beim Auffahren auf die B463 bei Weilstetten sind am Mittwochnachmittag zwei PKW zusammengestoßen.

Ein Lastwagen und ein Auto fuhren gegen 16.50 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen auf die Bundesstraße in Richtung Balingen. Der vorne fahrende LKW musste wegen des Verkehrs bremsen. Der Fahrer des ihm nachfolgenden Nissan hatte schon damit begonnen, nach links auf die rechte Spur der Bundesstraße zu wechseln, musste aber wegen des bremsenden Lastwagens sein Tempo auch verringern. Zudem hatte der Nissanfahrer beim Spurwechsel einen auf der Bundesstraße herannahenden Toyota nicht gesehen. Trotz sofortiger Vollbremsung reichte es dem Toyotafahrer nicht mehr, rechtzeitig anzuhalten. Er fuhr dem Nissan ins Heck. An den beiden Personenkraftwagen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 11.000 Euro. Zu einer Berührung mit dem Lastwagen kam es nicht. Die Beteiligten blieben alle unverletzt.

