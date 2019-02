Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldmössingen) Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz - ein Fahrer schwer verletzt

Waldmössingen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend auf der Landstraße zwischen Waldmössingen und Heiligenbronn, als ein Autofahrer seinem bremsenden Vordermann in den Gegenverkehr auswich. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 52-jähriger Autofahrer auf der Straße von Heiligenbronn nach Waldmössingen und erkannte dabei zu spät, dass der vor ihm fahrende Mazda nach links in Richtung Aichhalden abbiegen wollte und deshalb anhielt. Um einen Unfall zu verhindern wich der Fahrer des Renault in den Gegenverkehr aus. Dort stieß er mit dem VW eines 70-Jährigen zusammen. Der Renault dreht sich und knallte gegen den wartenden Mazda. Bei dem Unfall wurde der 52-jährige Renaultfahrer eingeklemmt. Die hinzugerufene Feuerwehr musste ihn durch das Entfernen des Dachs befreien. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des VW verletzte sich leicht und kam zur medizinischen Untersuchung in ein Klinikum. Die 70-jährige Fahrerin im Mazda blieb nach ersten Informationen unverletzt. Der entstandene Schaden an den drei Wagen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 28.000 Euro. Die Landstraße ist derzeit noch gesperrt, wird aber in Kürze wieder für den Verkehr freigegeben.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell