POL-TUT: (Haigerloch) Lkw übersieht Pkw an Tankstellenausfahrt

Haigerloch (ots)

Am Dienstagmittag tuschierte ein 50-jähriger Lkw-Fahrer beim Ausscheren aus einer Tankstellenausfahrt in Haigerloch einen Pkw.

Der Lkw-Fahrer wollte gegen 12.45 Uhr die Tankstelle nach links verlassen. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf dem großen Tankstellengelände rechts neben den Sattelzug. In der Nähe der Ausfahrt befindet sich eine Verkehrsinsel. Der Sattelzuglenker scherte zum Linksabbiegen nach rechts aus, um nicht an der Verkehrsinsel hängen zu bleiben. Hierbei übersah er den Pkw und streifte mit dem Auflieger dessen linken Kotflügel. Der Schaden am Sattelzug wird auf 1.000 EUR und der Schaden am Pkw auf 5.000 EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand.

