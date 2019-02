Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen) Mann fährt ungebremst in geparktes Auto - Insassen kommen mit dem Schrecken davon

Geislingen (ots)

Am Montagabend ist ein 56-jähriger Mann in der Oberholzstraße ungebremst auf ein geparktes Fahrzeug aufgefahren. Im geparkten Fahrzeug saß eine 33-jährige Frau mit ihrer 68-jährigen Mutter.

Der Fahrer hatte etwas am Radio seines Skodas verstellt und war dadurch abgelenkt. In der Folge rauschte er in den rechts am Straßenrand geparkten Opel. Der Verursacher erlitt einen Kreislaufzusammenbruch und wurde sicherheitshalber ins Krankenhaus verbracht. Die Mutter klagte über Rückenschmerzen, verzichtete aber auf eine Mitnahme in das Krankenhaus. Die junge Frau blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge hatten einen Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 30.000 EUR.

