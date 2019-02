Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen) Einbruch im Schützenhaus

Geislingen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein unbekannter Täter in das Schützenhaus in Geislingen eingebrochen. Der Eindringling hebelte ein seitliches Holzfenster auf und gelangte so in das Gebäude.

Im Haus selbst brach er weitere Türen auf, um in den Schankraum, Küche oder Keller zu gelangen. Der Unbekannte durchsuchte die Räumlichkeiten, ohne etwas Stehlenswertes zu finden. Anschließend verließ der Täter das Objekt ohne etwas entwendet zu haben. Die Polizei ermittelt.

