Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dotternhausen) Geldbeuteldiebstahl beim Einkaufen

Dotternhausen (ots)

Eine 55-jährige Frau war am Montagabend in Dotternhausen im Supermarkt einkaufen. Als sie gegen 20.30 Uhr an der Kasse zahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr Portmonee aus dem Einkaufskorb gestohlen wurde.

Die Dame legte ihren Geldbeutel in den Einkaufskorb, welcher während des gesamten Einkaufs an ihrem Arm hing. Der bislang unbekannte Täter hatte den Geldbeutel sehr dreist aus dem Korb gestohlen. Im Geldbeutel befanden sich alle wichtigen Ausweisdokumente sowie Bargeld.

gez. D. Zschunke

