Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern u. d. Burg) Frau fährt gegen Steinbrücke

Zimmern unter der Burg (ots)

Am Dienstag gegen 11.20 Uhr ist eine 34-jährige Frau in Zimmern u. d. Burg mit ihrem Smart die Schömberger Straße in Richtung Gößlingen gefahren. Aus unbekanntem Grund ist sie leicht rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen die Stirnseite des gemauerten Brückengeländers gekracht.

Die Fahrerin war zum Unfallzeitpunkt angeschnallt, weshalb sie glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst nahm die Frau vorsorglich mit ins Krankenhaus nach Balingen. Der Wagen hatte einen Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15.000 EUR. Die Brücke mit Natursteingeländer wurde ebenfalls leicht beschädigt.

gez. D. Zschunke

