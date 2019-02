Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Versuchter Einbruch mit einem Schachtdeckel

Albstadt (ots)

Am Dienstag zwischen 0.30 Uhr und 5.00 Uhr hat ein unbekannter Täter in Albstadt versucht in ein Zigarrenhaus einzubrechen.

Er schmiss einen Schachtdeckel gegen die Glasscheibe des Zigarrenhauses in der "Lange Straße". Bei der Scheibe handelte es sich um ein spezielles Sicherheitsglas, weshalb die Scheibe nicht zu Bruch ging. Der Schachtdeckel prallte von der Scheibe ab und beschädigte die Fliesen an den Treppen des Eingangsbereiches. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 1.000 EUR. Aus welchem Schacht der Deckel ausgehoben wurde ist bislang noch unklar.

