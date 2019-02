Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim-Unterbaldingen) Hoher Schaden und ein Verletzter nach Unfall

Bad Dürrheim-Unterbaldingen (ots)

Da er beim Einbiegen von der Weiherstraße in die Villinger Straße ein Auto übersehen hat, hat am frühen Mittwochmorgen ein Autofahrer einen Unfall mit hohem Schaden verursacht und sich dabei selbst verletzt. Der 24-Jährige wollte mit seinem Auto nach links in die Villinger Straße in Richtung Oberbaldingen einbiegen. Der in gleicher Richtung fahrende 35-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Audis stießen zusammen. Aufgrund seiner Verletzungen durch den Unfall musste der 24-Jährige durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden. An den beiden Wagen entstand ein Schaden von insgesamt 60.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

