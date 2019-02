Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar-Mühlheim) Einbruch in Vereinsheime - Täter ohne Beute

Sulz am Neckar-Mühlheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in das Vereinsheim der SG Mühlheim-Renfrizhausen im Talweg eingedrungen. Die Einbrecher stemmten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Vereinsräume. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Der verursachte Sachschaden wir auf rund 1.000 Euro geschätzt. Vermutlich dieselben Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag in das Vereinsheim des Angel- und Naturschutzvereines in Sulz eingestiegen. Auch aus diesem Vereinsheim wurde nichts entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Sulz (Tel.: 07454 92746) entgegen.

