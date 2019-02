Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Essen auf Herd vergessen

VS-Villingen (ots)

Ein auf dem Herd vergessener Topf sorgte am Dienstagmorgen für eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Wöschhalde. Ein Nachbar bemerkte den Qualm aus der Wohnung. Nachdem auf Klingeln dort niemand öffnete verständigte er Feuerwehr und Polizei. Die Polizisten trafen an der Tür die 51-jährige Bewohnerin an und holten sie aus der stark verrauchten Wohnung. Sie musste aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus untersucht werden. Die freiwillige Feuerwehr Villingen entdeckte alsbald die Ursache des Qualms und sorgte für Abhilfe. Durch den Rauch ist nach derzeitigen Erkenntnissen am Gebäude kein Schaden entstanden.

